由於訂單與生產雙雙減少，日本9月製造業的採購經理人指數(PMI)創8個月新低。同時，服務業雖有成長但仍處萎靡不振狀態，表示日本尚未走出新冠疫情的陰霾中。

au Jibun銀行日本9月製造業PMI從8月終值52.7下滑至51.2，雖還在景氣榮枯點50以上，但已是元月以來最低。由於新冠變種病毒高傳染性，加上全球半導體短缺，日本製造業也受到供應鏈斷鏈的影響。

因此，日本製造業者的產出與新訂單，紛紛減至1年與10個月新低。至於服務業，雖然從8月的42.9升至47.4，但還是在分水嶺50以下。而合併製造業與服務業計算的綜合PMI，雖從8月終值45.5升至47.7，但還是連續5個月都在指標50以下。

彙編此指數的IHS Markit認為，從日本9月PMI初值來看，民間商業活動進一步在縮減。不過，減少規模較8月要小，因為服務業稍有回溫。

同時，因原物料、物流與員工費用大增，日本製造業的投入成本也是自2008年9月以來最高。