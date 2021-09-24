彰化4歲童慘遭凌虐，全身是傷，不只大腿瘀青、腳掌似燙傷潰爛，連會陰部陰莖也被夾傷，各界嘩然，怎會下手如此毒辣，是心理有什麼問題嗎？初步了解，該邱姓保母才25歲已離婚，是無照的黑牌保母，透過臉書以廉價招攬家長，已經涉及3起虐童案。

這起虐童事件，至今還疑雲重重，怎麼會找這樣不合法的保母照顧孩子，且初步調查，這名男童7月就已經受虐，怎麼到昨天才提告。

彰化縣社會處表示，25歲邱姓保母，凌虐幼童，在溪湖鎮被舉報，社工員訪查，發現邱女沒有合格的保母證照，卻在今年6、7、8三個月，前後帶過3個不同家庭的幼兒，已有2起家長被指控虐待，向警方提出傷害告訴，第一起事孩子接回家，發現全身多處瘀傷報警，引起軒然大波就是4歲男童生殖器被夾傷。之後保母也再帶一名小孩，社工訪談也發現孩子也不明瘀青，對起，邱女避重就輕，表示是家長自己管教有問題。

據了解，這名黑牌保母，已經離婚了，以假名登錄臉書，在臉書社群，散發愛孩子的訊息，吸引一票網友，一旦發現有需要保母的家長，就會主動聯繫。一個月收取5000，也較一般白天照顧至少1萬3000元至1萬4000元便宜許多。豈料，「黑牌變黑心」。

社會會處表示，初步查獲3名兒少疑似遭受保母不當對待，經社工介入關心，確認兒少身心狀況、提供兒少家屬相關法律資訊，目前3名兒少均返回原生家庭已無安全疑慮。

社會處長陳素真表示，針對保母其隱匿真名，為釐清保母身分及收托情況，多次查核案發地址，並函請警政提供相關資料，8月底查訪到保母，現場告知兒童及少年福利與權益保障法相關法規，不過保母避重就輕，僅表示單純幫忙照顧朋友小孩。因為雙方都沒有簽收的收據，收費部分還在調查。

社會處表示，保母未依期限陳述。後續針對未辦理居家式托育服務登記裁罰新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰。另外，涉及刑法傷害罪，目前已進入司法偵辦，社會處持續陪伴兒少家庭，提供照顧兒少資源與其他適切的服務。

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