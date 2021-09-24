下周國際新聞事件

09/27 周一 美國8月耐久財訂單

達拉斯聯準銀行9月製造業指數

09/28 周二 南韓9月消費者信心指數

日銀貨幣政策會議紀要

美國8月商品貿易收支

標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）7月房價指數

美國CB消費者信心指數9月

里奇蒙聯準銀行9月製造業指數

業績報告:美光

09/29 周三 API原油庫存報告

歐元區9月消費者信心指數終值

美國8月簽約待過戶成屋銷售指數

EIA原油庫存報告

09/30 周四 南韓8月工業生產指數

南韓8月零售銷售額

日本8月工業生產指數

日本8月零售銷售額

英國第二季GDP成長率終值

歐元區8月失業率

美國第二季GDP成長率終值

美國請領失業給付人數報告

芝加哥9月PMI

10/01 周五 Markit澳洲9月製造業PMI終值

日本8月就業報告、失業率

日銀短觀報告

南韓進出口、貿易收支

Jibun銀行日本９月製造業終值

Markit南韓9月製造業PMI

Markit歐元區9月製造業PMI終值

Markit/CIPS英國9月製造業PMI終值

歐元區9月通膨率

美國8月個人支出、PCE物價指數

Markit美國9月製造業PMI終值

ISM美國9月製造業PMI

《國際經濟》股房雙飆 美Q2家庭財富創高
《經濟》五倍券助振興 學者籲應更精準、輔助數位轉型
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