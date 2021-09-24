下周國際新聞事件
09/27 周一 美國8月耐久財訂單
達拉斯聯準銀行9月製造業指數
09/28 周二 南韓9月消費者信心指數
日銀貨幣政策會議紀要
美國8月商品貿易收支
標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）7月房價指數
美國CB消費者信心指數9月
里奇蒙聯準銀行9月製造業指數
業績報告:美光
09/29 周三 API原油庫存報告
歐元區9月消費者信心指數終值
美國8月簽約待過戶成屋銷售指數
EIA原油庫存報告
09/30 周四 南韓8月工業生產指數
南韓8月零售銷售額
日本8月工業生產指數
日本8月零售銷售額
英國第二季GDP成長率終值
歐元區8月失業率
美國第二季GDP成長率終值
美國請領失業給付人數報告
芝加哥9月PMI
10/01 周五 Markit澳洲9月製造業PMI終值
日本8月就業報告、失業率
日銀短觀報告
南韓進出口、貿易收支
Jibun銀行日本９月製造業終值
Markit南韓9月製造業PMI
Markit歐元區9月製造業PMI終值
Markit/CIPS英國9月製造業PMI終值
歐元區9月通膨率
美國8月個人支出、PCE物價指數
Markit美國9月製造業PMI終值
ISM美國9月製造業PMI
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