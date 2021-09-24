為提供台南科學園區與周邊區域更便捷道路網，南科特定區5-40m、10-30M計畫道路開闢工程，24日下午舉行動土典禮，台南市長黃偉哲、南科管理局局長蘇振綱、台南市議員陳碧玉、李偉智及地方里長、鄉親都到場上香祈福、希望工程順利。

黃偉哲表示，這兩條道路一條南北向、一條東西向，扮演著南科主要道路連通的功能，非常感謝中央撥了將近10億元的龐大經費來協助開闢，闢建完成後能夠大大降低南科交通的壅擠，提高輸運的速度，也能夠讓交通更順暢，讓南科的發展與時俱進。

市府工務局長蘇金安說明，因應南科就業人口增加帶來的交通問題，市府優先開闢南科5-40m、10-30M兩條聯外道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道。

兩條聯外道路開闢工程位於台南科學園區特定區北側，5-40m計畫道路起點由安定東路與直加弄大道口向東延，路寬40公尺全長約1024公尺；10-30M計畫道路北起市道178興農路，南止與5-40m路口銜接，路寬30公尺全長約230m，道路工程含用地費總經費約9.44億元。

這兩條道路預計分別於今年、明年底前完工通車，未來自安定交流道下來，車輛可直接由安定東路及10-30M道路由北側直接進入南科，不必繞道直加弄大道及南科七路，交通更便捷。

此外，也可紓解分散南科園區中央及直加弄大道交通，通往高速公路國道1號直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車流；另藉由新闢道路的建構，增設人行步道及綠帶空間，透過友善環境空間串聯周邊地景特色，可帶動產業觀光發展。