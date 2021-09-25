對家有失智家人的照顧者來說，一般人理所當然的日常生活，卻是失智家庭上演各種意外的試煉場。根據一項國內調查指出，失智者有九成居住於家中，但是受損的大腦卻會對曾經熟悉的家園產生不安全感，以致無法辨別室內設備或是找不到該去的方位。對此，前內政部建築研究所組長、建築師廖慧燕提出失智友善樂活屋的居家環境建議，不但能有效減緩高齡或失智者不安的情緒，更能減輕照顧者的壓力。

●家人最近怪怪的？注意！是失智不是老化的十大警訊

失智症不只記憶力的減退，認不出家人而已，還會影響到其他認知功能，像是語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等功能退化，還有個性改變、妄想或幻覺等，嚴重時會影響患者的人際關係與工作能力。國民健康署提醒，失智不是正常老化的一部分，應避免將失智症早期出現的警訊，以為是正常老化的一部分而延誤治療時機。

(圖/國健署提供)

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●給失智家人「覺得安心」的空間 有助減緩病程惡化

國健署社區健康組長羅素英表示，一些居家裝潢小細節，其實都能幫助失智者提升安全感。廖慧燕建築師也強調，藉由記憶、嗅覺及視覺等感官線索並融入提示標誌及簡易裝置，減少環境中的障礙，就能輕鬆打造舒適有溫度的失智友善居家環境。

(圖/國健署提供)

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失智症是一種進行性退化的疾病，從輕度時期的輕微症狀，逐漸進入中度、重度、末期症狀，疾病退化的時間不一定。但無論如何，放緩失智症惡化的速度，就是維持患者健康餘命與尊嚴的最大幫助。對家中擺設多點貼心注意，可有效減緩高齡或失智者不安與焦慮，也減少意外發生造成失能的風險，當然就能大幅減輕照顧者的壓力。