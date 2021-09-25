9月邁入尾聲，運勢命理網站「知命命理」公布9月底最幸運生肖，屬蛇、鼠、牛、猴、龍的人月底運勢最旺，無論是生活、事業都一帆風順，單身的屬鼠人還能遇見真愛，日子過得順遂又甜蜜。

▍1.生肖蛇

屬蛇人9月底正值「三合貴人」之吉運，萬事如意，有吉星的照耀，好運在身邊，輕鬆又快樂。上班族得上司賞識，升職、加薪前途一片光明，金錢收入也源源不斷，不愁沒錢花，貴人帶來財源滾滾，真是心想事成。

▍2.生肖鼠

屬鼠人9月底得「天喜」桃花入命，單身者有魅力，愛情道路順暢，有機會遇到夢中情人，大膽表白有望成功，說不定對方也在暗戀你。已婚者和伴侶相處融洽，日子過得甜甜蜜蜜，被人譽為模範夫妻，是街坊鄰居效仿的典範。

▍3.生肖牛

屬牛人9月底正值「三合貴人」之吉運，人緣好，身邊助力多，一分付出將有三分收穫，運氣非常好。有貴人扶持，事業運旺盛，能有大作為，心中想好的計畫都可實現，對金錢的渴望增大，財神爺庇佑，會發現許多賺錢良機。

▍4.生肖猴

屬猴人9月底正值「官星遇劫」運，適合發揮才能，有進修或挑戰自我的機會，實力進一步提高，是飛黃騰達的好時機。雖然需要與人競爭，會遇到困難，但只要堅持下去，事業會越來越好，獲得名譽地位和滿滿的成就感。

▍5.生肖龍

屬龍人9月底正值「六合貴人」之吉運，幸運降臨，生活順風順水，凡事順順利利，只要積極努力就能有意料之外的收穫。身邊有貴人指點幫助，無論是工作還是生活都比較輕鬆，日子過得如魚得水，令人羨慕。

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