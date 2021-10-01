來到10月，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖運勢，10月8日寒露節氣後，十二生肖行「戊戌」運，生肖屬牛、龍、羊、猴、雞的人頗為不順，一定要特別當心；生肖屬鼠、虎、兔、蛇、馬、狗、豬的人10月運勢佳，心情愉悅，日子過得順心如意。

▍生肖鼠

屬鼠人在走事業運，步步高升的機會來了，容易得長官器重，受人愛戴，名聲也會很好。精力充沛，勇氣可嘉，只要牢牢把握機會，必能更上一層樓。有不少貴人在身邊，諸事順心。女性的愛情運很好，可獲得異性青睞。

▍生肖牛

屬牛人運氣不佳，容易破財，有小人接近，投資不順利，做生意的與人合夥事宜一定要多考慮。若有太過激進的想法，容易出現破財的情況，建議保守行事。

▍生肖虎

屬虎人走貴人運和偏財運，一切順心如意，運勢很旺，有財神爺光顧，做什麼都能大獲豐收，人際關係良好，利於洽談合作，珍惜好機會，積極的態度會事半功倍。

▍生肖兔

屬兔人財運亨通，有貴人相助，有賺錢機會，荷包鼓鼓。有不少貴人在身邊，諸事順心，適合發揮才能，遇事水到渠成，身邊人投來欽佩的目光，太有面子了。

▍生肖龍

屬龍人犯沖，錢財損失嚴重，此時宜靜不宜動，千萬不要做冒險的事情。工作容易出紕漏，小心被長官關切。在運勢不佳的日子更應該謹慎，凡事三思而後行，多運動提高抵抗力，預防疾病。

▍生肖蛇

屬蛇人身體很健康，心情很舒暢，並且有吃大餐的機會，這個月運氣很好，賺錢輕鬆，只要把握機會，就會有很大的突破。單身者還有桃花運，可向暗戀的人表白，容易獲得對方的接納。

▍生肖馬

屬馬人獲得貴人青睞，對事業很有幫助，有貴人指導，工作起來得心應手，適合做一些有創意性的工作，盡情發揮自己的才能。人脈強，聚會中得到發財致富的資訊，要好好把握。

▍生肖羊

屬羊人運勢差，容易破財，要提前做好準備，莫名的開銷增多，難以存錢。運勢低迷，小人作祟影響工作，為人處事容易衝動，得罪人的機率高，要冷靜處理問題並且多思考。

▍生肖猴

屬猴人運勢不順，心情容易低落，睡眠品質低下，身體容易出毛病，建議保持以往的樂觀心態。有不開心的事可以找好友聊聊，在他們的安慰下心情會好很多。

▍生肖雞

屬雞人容易遇到倒霉的事，口舌是非多，爭吵不斷。與金錢有關之事一定要謹慎小心，要守好自己的財庫，容易因意見分歧和同事發生爭吵，建議收斂一些。情緒多變，不穩定，多注意心理健康。

▍生肖狗

屬狗人可由兄弟朋友帶來好運，很有精力，生活工作都順心如意。自信與判斷力增強，有機會獲得長官表揚，升職加薪有望。得到幸運之神的眷顧，做事有人主動幫忙，好事也會接二連三的到來。

▍生肖豬

屬豬人走桃花運，愛情美好，甜甜蜜蜜。單身者魅力大增，容易交往到心儀的異性，有機會談一場甜蜜的戀愛。有伴侶者和戀人日子過得美滿溫馨，出雙入對，是旁人眼中幸福的一對。

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