星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，摩羯座、白羊座、巨蟹座、雙魚座擇偶標準很低，找對象的時候根本像是在盲找，心中沒有設定什麼具體條件，只要有那麼一刻心動了，就想要跟對方交往，完全沒有理智可言。

▍1.摩羯座

摩羯座的事業心很強，對伴侶和愛情沒什麼憧憬，大部分的時間和心力都花在打拚事業上，身邊的人都一個一個成家立業，他依然維持單身，等到想結婚了，也只是單純想要找一個能支持自己的事業，有包容心的人，其他不會做過多要求。

▍2.白羊座

白羊座的性格熱情直爽，與人相處時直來直往，討厭麻煩、複雜的相處模式，他們擇偶時也偏好性格單純、沒有心機的對象，除此之外就沒有考慮太多，只要看對眼了，就立刻墜入愛河，基本上沒有真正的標準可言。

▍3.巨蟹座

巨蟹座在愛情中最重視的就是安全感，他們常常傾聽朋友的煩惱，擔任朋友的戀愛導師，但是自己卻不太清楚想要跟怎樣的對象攜手一生，通常只要對方表現出專一深情的樣子，他們就會淪陷，完全不管其他條件如何，只要能好好愛著自己就夠了。

▍4.雙魚座

雙魚座在感情方面根本無法理性思考，所以根本不會為了擇偶設定條件，只要和對方相處起來感覺很浪漫，有心動的感覺，甚至對方說了幾句讓他心花怒放的甜言蜜語，就可能因此墜入愛河，對他們來說愛情沒有那麼多規矩，兩人相愛就好。