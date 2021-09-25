尼泊爾一名45歲男子一時性起，竟將寶特瓶當作「飛機杯」使用，沒想到陰莖卻卡在瓶口，硬撐了2個月才前往醫院求助，最後總算得以解脫。對此，醫師警告，陰莖若是卡在異物中過久，恐造成組織壞死，千萬不要因為覺得羞恥而延誤就醫。

根據《每日郵報》報導，該名男子將寶特瓶當作自慰工具，但是洩慾後卻卡在瓶口拔不出來，硬撐了2個月才肯就醫，最後醫生利用鋼絲鉗破壞瓶口，總算順利取下。不過男子事後從未回診，無從得知他的詳細恢復狀況。

醫師指出，這種被稱為「陰莖絞窄」的極端自慰方式，多數是藉由膠帶、寶特瓶、戒指、鑰匙等，減緩陰莖血液流動速度，延長勃起時間，從中得到快感。但許多患者往往會因為羞恥感而延遲就醫，這意味著他們容易出現併發症，而醫師的首要任務就是緊急將腫脹的陰莖從束縛物中解脫，以保護血管和身體組織。

泌尿科醫師布拉姆巴特（Jamin Brahmbhatt）表示，從束縛物中解脫的陰莖會在幾週內恢復正常，但瘀傷和腫脹需要更長時間才能逐漸消退，「從長遠來看，陰莖可能會因此留疤、異常彎曲，甚至出現勃起障礙」。