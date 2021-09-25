振興五倍券數位綁定與各加碼券日前開放登記，民眾瘋搶前400萬名完成數位綁定，免抽籤就可以獲得500元好食券，造成官網一度當機，但有民眾數位綁定後，想要取消或轉移綁定，行政院政務委員唐鳳昨卻說，無此規畫。民眾黨立委蔡壁如質疑，「難道9.7億做不出一個取消或更改鍵嗎？9.7億再度戳破唐鳳神話」。

振興五倍券官網日前上線，除了可以預約及完成五倍券數位綁定，八大部會的加碼券，民眾也可透過官網，勾選想要參加抽籤的類別，但各有限制不同，有的要綁定身分證、登入APP領取，有的限制只能用台灣Pay消費，讓人眼花撩亂，導致一堆民眾搶快選錯、想重選。

不過，唐鳳昨受訪表示，已與業者進行討論，基本上，不太可能要求所有業者都讓民眾取消。蔡壁如痛批，為什麼綁定後就不能更改或加選，難道9.7億做不出一個取消或更改鍵嗎？

蔡壁如也指出，從三倍券平台、口罩預約平台、疫苗預約平台，到這次五倍券平台，全部都是關貿公司得標，卻一次次大當機，唐鳳催券影片懂得默默下架，官股占比4成多的關貿公司屢次當機難道不用被下架？