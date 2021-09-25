台東縣盆栽展25日在台東縣議會前廣場開幕，展期至29日中午12時止。（莊哲權攝）

台東縣盆栽展25日在台東縣議會前廣場開幕，展期至29日中午12時止。（莊哲權攝）

由台東縣盆栽藝術學會主辦的「2021年東風盆栽精品特展」，今天在台東縣議會廣場開幕，有參賽及參展作品78件，每件作品樹齡都在30年以上， 樹型奇彎曲有如山水畫，台東縣盆栽藝術學會理事長龍鑫章說，盆栽藝術就像是養小孩，要花很多時間跟耐心；本屆總冠軍由首次參賽就拿獎的莊崑霖以「象牙樹」奪下。

龍鑫章表示，台東縣盆栽藝術學會目前該會的會員有30多位，今年舉辦第11屆，參賽有66件，參展12件，有10多種樹種，也有不少是台東本土樹種，每件都長得很平均，競爭也很激烈，成績揭曉，榮獲總冠軍的是從事營造業的莊崑霖，作品「象牙樹」手工非常細膩，首次參展就拿下總冠軍，非常不簡單。

龍鑫章說，這次的78件作品，樹齡都在3、40年以上，樹型奇巧彎曲、儀態萬千，有如山水畫的縮影，照顧盆栽就像照顧小孩，要非常細心，自己因身體健康因素接觸盆栽，玩盆景藝術已將近30年，將精神寄託在盆栽，看它一天天成長，就不會胡思亂想，非常療癒。

「玩盆栽的男人不會變壞」，他說，盆栽園藝可以培養對植物照顧的相關知識外，也提升自我的美學素養，更經過園藝的布置讓住宅環境賞心悅目，也是維繫夫妻及家庭感情的方式。

另一位會員劉德欽說，當時為了照顧父親不能到處趴趴走，就開始玩盆栽， 因為盆栽不會亂跑，在修剪時1天都做不完，打發時間很快，要把樹型雕得鬼斧神工，要好幾十年時間，不是3、5年的事，所以要很大的耐心去慢慢磨。