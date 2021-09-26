中國電信商華為財務長孟晚舟獲釋後搭乘中國政府包機25日晚返回中國，中國官媒齊聲發文歡迎孟晚舟回到「祖國」，《人民日報》稱，這是中國人民的重大勝利，《中國紀檢監察報》則形容孟晚舟事件是百年未有之大變局的集中縮影。

《中國紀檢監察報》指出，孟晚舟事件發生在「中華民族偉大復興關鍵時期，發生在世界百年未有之大變局中，實質是美國試圖阻撓甚至打斷中國發展進程」。

《中國紀檢監察報》又稱，孟晚舟事件赤裸裸體現了美國所奉行的「單邊主義」，在一定程度上反映了中國企業在做大做強的道路上不得不面對的風浪，「從小米起訴美國政府獲勝，到孟晚舟獲釋回國，中國政府和中國企業在實戰中積累了寶貴的鬥爭經驗」。

《人民日報》說，9月25日，孟晚舟乘坐中國政府包機返回中國，是中國人民的重大勝利，沒有任何力量能夠阻擋中國前進的步伐。

《人民日報》在孟晚舟事件上，中國政府立場一貫明確，堅定不移維護本國公民和企業正當合法權益，中國不惹事，但也不怕事，絕不接受任何形式的政治脅迫和濫用司法行為。

文章又說，孟晚舟事件的實質，是美國試圖阻撓甚至打斷中國發展進程，面對世界百年未有之大變局，必須實現高水平科技自立自強，把中國建設得更加強大。