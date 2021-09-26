指揮中心將於28日起配送108萬劑莫德納疫苗至各地方政府供70歲以上者施打第2劑，不過由於mRNA屬性的疫苗第二劑副作用較強，衛福部長陳時中今天特別提醒本身有慢性病控制不良的長輩，應先暫緩接種。至於國內接種AZ後出現心肌炎的個案，目前接獲通報僅有6例，占整體比例相當小，心肌炎仍是mRNA疫苗較易產生的副作用。

近期基層醫療院所傳出第2劑莫德納疫苗的棄打潮，指揮中心發言人莊人祥表示，目前開放接種的是75歲以上長者，已配送32萬劑至各地方進行接種，28日起還會再配另一批自購的108萬劑莫德納疫苗，估計能讓105萬名70歲以上長者施打。

衛福部長陳時中則表示，國際上研究顯示，mRNA疫苗確實第2劑副作用會大於第1劑，也是許多長輩擔憂的部分，但整體評估接種還是利大於弊，呼籲慢性病控制不佳的長輩，可先暫緩接種。

至於接種AZ是否也會出現心肌炎副作用？莊人祥表示，國內目前接獲通報心肌炎的個案共有17例，其中6例接種AZ、11例接種莫德納，年齡介在65至85歲間，若按接種比例來看，接種AZ後出現心肌炎的比例仍相當低，兩者間是否具有因果關係，還需要召開專家會議討論。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，國外目前仍認為心肌炎的出現與mRNA疫苗有關，且多半是年輕男性，至於AZ是否也會引發心肌炎，還要進一步蒐集資料研判。

截至目前，我國第1劑疫苗的涵蓋率已達52.12％，劑次人口比為每百人61.22，外傳明天還會有另一批BNT疫苗到貨，但陳時中今未證實，表示自己沒接到這樣的消息。