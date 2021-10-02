連續三天本土＋0！中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內無新增本土病例。新北市長侯友宜表示，新北市的疫情目前相對穩定，只要防疫擺在最優先，將可逐漸鬆綁。

直播》新北＋0 戶外戴口罩可望鬆綁?侯友宜最新說明。

侯友宜說，新北市一切還是以防疫為最大優先，只要防疫落實，疫情守好、守穩，當然一定要讓民眾能盡快回到新型態的安全生活，所以現階段疫情相對穩定，我們也逐漸朝鬆綁的方向走。戶外只要能夠保持適當的距離，加上通風良好，在郊外有適當的環境，我們可以逐漸來鬆綁。

針對柯文哲稱打2劑疫苗就可脫口罩，侯友宜指出，有專家說過戴上口罩等同打了第三劑，口罩具有最重要的防護功效，雖然打了2劑，但戴上口罩更能增強防護力，再加上國內現階段疫苗覆蓋率仍不到6成，不要忘了很多國家疫苗覆蓋率已達6成、8成，但面對變種病毒，疫情仍舊肆虐，因此口罩還是具有保護力的。

針對雙鐵員工搶打疫苗，衛生局長陳潤秋指出，考量中央與醫院的預掛系統並沒有連動，新北會在現場經嚴格檢核，確認身分並嚴格把關。