全國高中職學生學習歷程檔案遺失，校方26日發表聲明，深感抱歉。（摘自國立暨南國際大學網頁）

高中生學習歷程檔案成為升大學的重要依據，但近日81所學校高中生上傳教育部平台的2萬多件學習歷程資料「遺失」；教育部調查證實此事，出包源自暨南大學運作平台，引發軒然大波。經常針砭時事的藥師林士峰昨(26日)晚在臉書表示，以為重要資料備份是民營企業的常識、以為國家級的單位應該比台灣的大企業更嚴謹，但是這幾個月，發現自己的想法偏離了實際狀況。

林士峰在臉書提到，以為重要資料備份是民營企業的常識、以為國家級的單位應該比台灣的大企業更嚴謹、以為正常單位開會都會留下會議記錄、以為監督政府讓全民生活過的更好是正常的公民權力，但是這幾個月，發現自己的想法偏離了實際狀況。

林士峰直言，即使這個政府多麼偏離自己的想像，都會有人幫它找到藉口甩鍋...，只為了保護他們心中「抗中保台」的唯一政黨。對此有網友留言表示，「資料沒有備份到底是什麼第三世界國家？」「我兒子的遺失了，座標桃園」。

然而，針對此事，暨南大學表示，成立專案因應小組依委託計畫合約內容處置後續事宜，並精進教師承接委辦計畫的輔導工作及風險管控，避免類似事件再度發生，本次個案事件造成各界紛擾，深感抱歉，將秉持積極面對、虛心受教的態度處置相關事宜，請各界予以支持與指導。