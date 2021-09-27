澳洲雪梨一名男子日前去超市購物，沒想到當他10分鐘後回到車上，卻發現駕駛座竟被黑壓壓的蜜蜂攻佔，看得他當場頭皮發麻，無奈自嘲，「也許牠們喜歡我的吉普車」。

綜合外媒報導，當時Rizwan Khan將車子停妥在超市前的停車場後，便入內購物，沒想到10分鐘後出來，看見一群民眾圍著他的吉普車不斷拍照和錄影，等他返回車上後赫然發現一幕讓他難以置信的景象，只見一大群蜜蜂竟然飛進他的車內，並且密密麻麻的集中在駕駛座旁邊的門框上。

幸運的是，當地的養蜂人正好路過此地，發現圍觀民眾和蜂群，便自告奮勇的上前問Rizwan Khan，「你想將牠們給我嗎？」Rizwan Khan眼見救星上門，二話不說立即應允，「當然！你可以全部拿走」。

最後養蜂人拿著蜂箱，直接徒手將蜂群移走，當場解決了Rizwan Khan的難題，Rizwan Khan感激涕零的表示，「他真的是我的救命恩人！從現在開始我會牢牢地將車窗緊閉」。