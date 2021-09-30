現場畫面曝！大貨車疑疲勞駕駛釀3車追撞 夫拋飛慘死妻重傷 09:142021/09/30 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下苗栗段29日深夜發生大貨車追撞小貨車車禍，造成1死1重傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下苗栗段29日深夜發生大貨車追撞小貨車車禍，造成1死1重傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 國道1號南下苗栗段29日深夜發生大貨車追撞小貨車車禍，造成1死1重傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 國道1號南下130公里苗栗交流道前，29日深夜23時48分左右，發生1部大貨車吳姓司機疑因疲勞駕駛，追撞前方小貨車，小貨車被撞停到中央車道，又遭後方2車連續追撞，當場造成小貨車駕駛劉姓司機當場拋飛車外死亡，副駕駛座上郭姓妻子重傷，肇事原因正由國道警察調查中。 本土＋1、境外＋10 印尼籍女看護 12採陰後確診 屏東搶五倍券商機 雙月抽休旅車 #130 #追撞 #小貨車 #國1 #苗栗段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 暌違730天再登板 雷神差點噴淚 04:102021/09/30 運動天地 受害者＋1 台大驚傳名教授當狼 前助理曝黑暗內幕：至今仍做惡夢 04:122021/09/30 生活 學‧者‧觀‧點－公益財團法人不應介入公司經營 04:102021/09/30 專題周報 吉利里長蔡惠如 1人當選2人服務 04:102021/09/30 地方新聞 北埔圖書館 小怪獸還書箱超人氣 04:102021/09/30 地方新聞 PSG三叉戟發威 梅西進球開胡 04:102021/09/30 運動天地 史話》失大陸的致命戰役──崩潰年代之6（蔣世安） 07:002021/09/30 兩岸史話 《傳產》1字頭機捷宅 僅剩1站點 08:032021/09/30 財經 限電恐常態化 台商憂倒閉潮 04:102021/09/30 產業財經 醫療、長照、公園 10月1日起有條件開放 04:102021/09/30 地方新聞 國際咖啡日 連鎖咖啡買1送1 04:102021/09/30 時尚消費 社會熱門新聞 色警緝毒看上毒販女友 約砲又吻又摸下場超慘 - 社會 屏東挖眼男不乖乖吃藥 老母嘆：50歲了...管不住賠不起 - 社會 2名偽鮮肉交警「深喉嚨」口愛片瘋傳 24歲「男主角」落網 - 社會 LOL前世界冠軍Toyz涉大麻中盤 深夜裁定羈押 追查直播圈 - 社會 女大生控台大教授性侵 三聯單再爆出「科技董座」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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