國道1號南下苗栗段29日深夜發生大貨車追撞小貨車車禍，造成1死1重傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號南下苗栗段29日深夜發生大貨車追撞小貨車車禍，造成1死1重傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號南下130公里苗栗交流道前，29日深夜23時48分左右，發生1部大貨車吳姓司機疑因疲勞駕駛，追撞前方小貨車，小貨車被撞停到中央車道，又遭後方2車連續追撞，當場造成小貨車駕駛劉姓司機當場拋飛車外死亡，副駕駛座上郭姓妻子重傷，肇事原因正由國道警察調查中。