台北榮總日前完成史上體重最低、年齡最小的器官移植捐贈手術，1歲3個月的男嬰將2個腎臟移植至4歲及8歲女童，幫助她們脫離洗腎痛苦，消息傳出後，竟有不少酸民酸言酸語稱「捐贈者的父母因沒盡照顧孩子的責任，才會出意外」，這番話讓捐贈者的父親不忍，出面回文反擊。

1歲男嬰的父親今（6）日凌晨於PTT八卦板回文表示，1歲男嬰是我的兒子安安，去年在粗心的保母家吃蘿蔔糕噎到缺氧腦死，之後就成為躺著無法動彈、無法自主呼吸、沒有知覺也沒有明天的孩子，「如果我跟老婆沒有下捐贈器官的決定，安安現在還會在我們身邊，但我想這不會是他想要的人生」。

男嬰的父親感慨地說，或許是老天捉弄，又或是臉書的演算法太厲害，臉書頁面不斷出現兒子安安捐贈相關新聞，讓老婆看到後又忍不住淚水潰堤，希望這兩名接受安安腎臟的女童，能順利長大，好好把握得來不易的奇蹟。

男嬰父親說，那些在網路開酸的人，希望你跟你的家人日後身體都健康，不會有需要別人幫助的時候，文中最後他也露透對兒子的思念「安安，爸爸跟媽媽都很想你，你是最棒的孩子」。

貼文曝光後，不少鄉民看得眼眶泛紅，「拍拍，真的很謝謝你們，這個決定不容易」、「你們是最偉大的父母」、「你們很偉大，幫助其他人得到新的人生」、「看到哭了，真的好感動」、「謝謝您們讓安安大愛遺留人間」、「1歲的小天使撐起2個孩子的天空，真的好感動」、「謝謝你們，2個女童會帶著安安的愛一起長大的」。