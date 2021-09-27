台灣基進陳柏惟今(27日)上午在立院使用台語質詢國防部長邱國正，並要求口譯人員傳譯，但遭球國正婉拒，過程中他嗆「邱國正鴨霸」，最後2人為此問題爭吵。此事立即令陳柏惟被輿論責難做秀，陳柏惟下午被迫回應「很抱歉」，並稱「造成不必要的誤會」。對此，資深媒體人趙少康痛批他，身為國防委員會委員，多次在質詢時鬧笑話，今天再度讓應該被重視的國防議題失焦，民脂民膏又被糟蹋。

對於態度囂張要求邱國正以台語備詢，引發軒然大波，綜合媒體報導，陳柏惟今受訪表示，自己從不逼迫別人說台語、也未曾在對方聽不懂的情況說台語，更沒有考驗國防部長的聽說能力，僅希望自己能使用台語質詢。

不過，陳柏惟今日質詢已讓不少在野陣營人士看不下去，除前台中立委顏寬恒發文批，母語不是拿來炫耀和壓迫別人的工具外，趙少康27日也在臉書發文批評，陳柏惟真是做秀做過頭，不把心思放在國家大事上，備詢者儼然接受台語考試，真是官不聊生。

他強調，不管是不是母語，最重要的是能夠彼此溝通。趙少康提到，「陳柏惟問邱國正：如果法國人站在這裡你會要求他講中文嗎？」真是不倫不類，法國人能站在我國立法院的質詢台上質詢國防部長嗎？真是看輕了立委、褻瀆了立法委員的選民。他要提醒陳柏惟，如果10月23日不想被「刪Q」，最好收斂言行，別再秀下限，珍惜未來不到一個月好好表現的機會。