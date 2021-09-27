國民黨主席改選，由朱立倫以8萬多得票當選落幕，但由於得票率不到五成，未來是否能成功帶領國民黨贏得2022縣市長選舉以及2024總統大選，也成為民眾關注的焦點。對於朱立倫當選原因，據一份媒體最新網路民調結果顯示，在複選情況下，有43%的網友認為是因「棄江保朱效應」，另有39%認為是「藍營縣市長及立委支持」，但也有37%的人認為是「擔心張亞中當選」。

國民黨主席選舉結果25日出爐，由候選人朱立倫以45.78%得票率當選，得票逾8萬5千票。候選人張亞中拿下6萬票，得票率32.59%，立委江啟臣則拿下3萬5千餘票。

據《TVBS新聞網》27日公布所做網路投票民調，對於「朱立倫當選黨主席看法」，調查結果顯示，在可複選的情況下，獲得最多網友認同的選項是「棄江保朱的效應」，佔43%，其次為獲得許多藍營縣市長、立委支持，佔39%，第三是擔心張亞中當選，有37%認為朱立倫主張「亡黨感」可能有效。另有25%認為朱立倫行政資歷豐富，也有14%比例認為朱立倫理性穩健、13%比例覺得朱過去縣市長施政表現好。

值得注意的是，對於此次黨主席選舉結果，民調數據亦顯示，有63%的民眾對朱立倫當選國民黨主席表示「在預料之中」，另有15%表示「出乎意料」，另外有14%表示「並沒有預期誰會當選」，另外8%的民眾「沒有表示意見」。