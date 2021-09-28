總統：國內出現一些更極端分化社會的言論，民進黨人要溝通和解。曾薏蘋攝

蔡英文總統28日出席「民進黨創黨35周年餐會」時，向媒體揮手致意。（范揚光攝）

身兼民進黨主席蔡英文總統今出席創黨35周年餐敘致詞時指出，面對境外的威脅，國內也出現一些更極端，試圖分化社會的言論，這一代的民進黨人，肩負使命，更要繼續深化台灣的民主，促進溝通及和解，團結一致，壯大台灣，才能守護現有的一切。

蔡英文今向民主前輩致意，感謝大家勇敢承擔指出，今天是民主進步黨創黨35周年紀念日，立法院長游錫堃以1986年黨外後援會召集人身分邀請當年的創黨同志重返圓山敘舊。

她說，在場有很多過去一段時間一起共事過，也在民進黨過去35年的成長過程，陪伴民進黨一起長大，所有的創黨前輩，大家好。35年前的今天，9月28日，就是在現在所在的圓山飯店，民主進步黨正式成立。

她說，35年確實是蠻長的一段時間，一個人可以從小孩長大成人，35歲是邁入成熟，承擔起責任的年紀。

她說，現場所有的前輩，成立民進黨的年代，大概也是30幾歲，大家將生命中最精華的時間，奉獻給民進黨，讓民進黨可以成立、成長，而且不怕當時威權統治的威脅，是台灣民主成長過程中最具關鍵的事件。

她說，感謝大家勇敢承擔，雖然當時知道可能會犧牲，甚至還排定三梯次準備被關押的名單。也因為大家的努力，成立了民進黨，推動了台灣民主化裡面最關鍵的進程。

她指出，民進黨35年來，伴隨台灣走過解嚴、總統全面直選。從在野到執政，歷經政黨輪替，以及完全執政的歷練，今天已經從在體制外抗爭的在野黨，成長為執政黨，為國家擘劃未來。

她說，每一代民進黨人，透過行動和實踐，為台灣民主打下穩固基礎，也把創黨精神，一棒又一棒，世代傳承。

她指出，作現任的民進黨主席，時時刻刻提醒自己，民主進步黨這塊招牌是有重量的。希望所有黨內同志，不能忘記創黨前輩為台灣民主犧牲奉獻的勇氣和決心。

她說，這個階段民進黨承擔執政責任，還有在這個變局當中，要面臨很多挑戰，但是仍然要堅守主權，鞏固民主，讓下一個世代的台灣人，繼續享有民主和自由，並且能夠自主決定國家的未來。

她說，今天的台灣在國際地緣上、戰略上、經濟上，都有一個不可被忽略的關鍵性地位。也看到台灣今天的一舉一動，國際間都關注，台灣今天也成為了世界的台灣。

她說，過去幾年，民進黨陸續為國家完成許多重要的改革，未來的路還有很多的挑戰。希望和所有民進黨的同志互相勉勵，不忘初心，傳承創黨前輩的勇氣跟決心，繼續帶領台灣走向更尊嚴、自主、光榮的方向。