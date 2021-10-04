由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、賴晏駒組成的「五堅情」，今宣布舉辦線上音樂會。（滾石唱片提供）

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、賴晏駒組成的「五堅情」，今宣布舉辦線上音樂會。（滾石唱片提供）

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、賴晏駒組成的「五堅情」，今宣布舉辦線上音樂會。（滾石唱片提供）

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、賴晏駒（小賴）組成的「五堅情」，今（4日）宣佈即將在12月4日舉辦線上試航互動音樂會。各自穩定交往的陳零九、婁峻碩被關心婚期，婁峻碩指著對方笑說：「零九會比較快，他的年齡比較適婚。」陳零九只好承認：「就我吧，我扛。」

團長邱鋒澤介紹演唱會將以登陸月球為主題，運用很多科技元素跟歌曲作融合。他笑說，想要上月球，如果在月球上求婚，要給對方戒指時應該會飛走吧！他和采子分手後已經走出情傷，被問到是否準備好了再談戀愛？他表示：「隨時啊」，一切順其自然。

邱鋒澤覺得五月天石頭在演唱會上求婚很浪漫，值得效法，五堅情也可以持續辦演唱會直到團員都結婚，至於五堅情誰會第一個結婚？小賴先說：「我是最可能閃婚的人，我個人來去都快一些。」被婁峻碩質問：「所以離婚也快？」小賴接著表示，自己沒對象怎麼可能比婁峻碩和陳零九快。

五堅情原訂今年8月21日首度登上高雄巨蛋開唱，也已預定到10月16日台北小巨蛋場地，無奈因疫情而延期，5人都希望明年可以順利攻蛋並發行專輯。

五堅情將於12月4日舉辦線上演唱會，也是疫情之後5人首次合體開唱，小賴預告：「可能會有特別的組合」，透露5人會打散再組合成新的感覺。邱鋒澤則開玩笑警告說，屆時線上觀看人數最低的團員將被淘汰。「五堅情 Moon Landing Experience 5G 線上試航互動音樂會」，10月8日中午12點開始售票。