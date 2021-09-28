花蓮縣豐濱鄉新社部落以噶瑪蘭族為主要族群，擁有全台獨有的香蕉絲工坊，其中，現年83歲的嚴玉英20年前跟著族人一點一滴拼湊，「失而復得」非持續性傳承的香蕉絲編織技藝，獲文化部「110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者」的殊榮，是縣內少數傳統工藝的「人間國寶」。

噶瑪蘭族分布區域主要於蘭陽平原一帶，18世紀末因漢人大批進入宜蘭地區，族人土地與人口大量流失，被迫遷至花東海岸地區，19世紀末期因加禮宛戰役影響，隱匿阿美族部落逾1世紀。

嚴玉英與先夫偕萬來，1988年尋訪祖居地宜蘭加禮宛社（今季新村）時，從伯母偕高阿梅口中得知，以前德高望重的噶瑪蘭族人會穿用香蕉絲布的衣服，由於那時已經沒有族人會做香蕉絲布，她聽了相當震撼，認為此獨特記憶需要被保留下來，回到新社部落後，積極奔走，盼能復振部落文化。

嚴玉英夫妻2人也不斷尋求部落老藝師製作香蕉絲布的傳統工法，儘管當時嚴已60多歲，她仍願成「菜鳥」，坐在地上，雙腿伸直，並將織架放在腿上，一點一滴地編織。儘管織久腰痠背痛，腿還會抽筋，她卻念著文化傳承，不時辛勞地努力摸索，逐步恢復祖先的記憶。

文化部文化資產局日前辦理「110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者」授證典禮，由文化部長李永得頒授認定證書予14位保存者，其中嚴玉英得獎進而成為花蓮惟一傳統工藝「人間國寶」。

嚴玉英認為，香蕉絲編織具有獨特意義，在16個原住民族中，只有噶瑪蘭族有此絕技，是文化重要表徵，香蕉絲編織雖曾面臨消失斷層的困境，經文化工藝老師們、工坊藝師們，及族人們充滿汗水的情感與價值下，才能走到今天的地步，感謝花蓮縣噶瑪蘭族發展協會成立新社香蕉絲工坊，持續傳承祖先的智慧。

嚴玉英也呼籲族人，無論遇到多少困難，還是要有耐心做下去，要繼續傳給後代，香蕉絲文化才不會斷掉。