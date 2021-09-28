行政院長蘇貞昌今日赴立法院進行施政報告，但國民黨不滿行政院先前提出的3＋11專案報告內容，杯葛議事執意不讓蘇上台。稍早在立法院副院長蔡其昌主持下恢復議事，但國民黨團不滿蔡其昌未遵守議事程序，吵鬧中結束今天的總質詢。

今早的院會，藍綠一度爆發推擠衝突，再度癱瘓議事。下午蔡其昌宣布恢復開會，但僅安排藍委費鴻泰、陳玉珍質詢，其餘綠委一率書面質詢。藍委大表不滿，持續杯葛，不過議事照常進行，吵鬧中時間跑完變宣布散會。