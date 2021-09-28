不滿3＋11專報藍委杯葛 立院議事癱瘓一整天 16:112021/09/28 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍委杯葛議事不讓蘇貞昌上台。（取自國會頻道） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今日赴立法院進行施政報告，但國民黨不滿行政院先前提出的3＋11專案報告內容，杯葛議事執意不讓蘇上台。稍早在立法院副院長蔡其昌主持下恢復議事，但國民黨團不滿蔡其昌未遵守議事程序，吵鬧中結束今天的總質詢。 今早的院會，藍綠一度爆發推擠衝突，再度癱瘓議事。下午蔡其昌宣布恢復開會，但僅安排藍委費鴻泰、陳玉珍質詢，其餘綠委一率書面質詢。藍委大表不滿，持續杯葛，不過議事照常進行，吵鬧中時間跑完變宣布散會。 原能會有望以類調查團身分出席 疫苗採購微解密 調閱小組可看衛福部等文件 #議事 #杯葛 #藍委 #蔡其昌 #3+11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌突圍人牆 完成52字施政報告 09:452021/09/28 政治 藍委不滿3＋11報告未道歉向蘇貞昌潑水 蘇動怒：暴力政黨 10:002021/09/28 政治 藍杯葛議事不讓蘇貞昌報告 邱顯智：打假球護航民進黨 12:142021/09/28 政治 跨黨派立委成立CPTPP策進會 擬發函11會員國議長爭取支持 11:072021/09/28 政治 恢復徵兵 邱國正稱可以討論 04:102021/09/28 政治要聞 蘇貞昌稱「台灣是地球上最危險的地方」 要求立院挺2400億軍購特別預算 11:502021/09/28 政治 粉飾財政赤字 王鴻薇嗆塔綠班還在騙 04:102021/09/28 財經焦點 7年1153戶社宅 藍轟鄭文燦跳票 04:102021/09/28 地方新聞 立法院藍綠攻防議事癱瘓 蔡壁如點名蘇貞昌要負一切責任 12:362021/09/28 政治 國民黨拂曉出擊 賴士葆：要蘇承認3＋11是破口 08:462021/09/28 政治 藍委批立院讓綠營「走後門」 游錫堃：都是前後門一起開 12:542021/09/28 政治 政治熱門新聞 謝龍介、陳柏惟台語質詢差在哪？藥師曝「2大關鍵」 網反應超激動 - 政治 2022出戰高雄市長？張亞中回應了 - 政治 國民黨主席選舉後 林濁水突罵民進黨不是正常政黨 - 政治 看完國民黨選舉 媒體人斷言：他最值得肯定 - 政治 3大關鍵讓朱立倫當選國民黨主席？最新民調出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。