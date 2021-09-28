鄭美玉阿嬤是永樂社區少數還有在栽種、製作、販售貴黍掃把的老師傅。（劉秀芬攝）

永樂社區貴黍手抄紙課程。（永樂社區提供／劉秀芬台南傳真）

社區開辦貴黍掃把技藝傳承課。（永樂社區提供／劉秀芬台南傳真）

社區開辦貴黍掃把技藝傳承課。（永樂社區提供／劉秀芬台南傳真）

台南市西港區永樂里是個人口1400多人的小里，30多年前，這裡曾是台南貴黍重要種植地，幾乎家家戶戶都會綁貴黍掃把，隨著時代變遷、人口老化，庄裡種貴黍、會綁掃把的人愈來愈少，社區有心人士發起傳承計畫，不僅要把綁貴黍掃把手藝留下來，更要讓子孫不要忘記社區的歷史。

永樂社區志工蔡素珠說，10年前大家見貴黍產業式微，於是發起技藝傳承活動，並請鄭美玉等長輩來教年輕人綁掃把技藝，請老師來上課，研發小掃把、吊飾等文創商品，在台南藍晒圖文創園區也有展售。志工並到各小學去宣導推廣，小掃把DIY也是各社區參訪時的最佳體驗活動。

永樂里昔稱大塭寮，居民以務農為主，種水稻、胡麻、地瓜、西瓜、甘蔗等五穀雜糧。日據時期，一名商人將貴黍種子帶至永樂社區推廣種植，再把貴黍桿穗回銷日本製成掃把，居民覺得利潤不錯，紛紛種起貴黍，幾乎家家戶戶都有種。

今年80歲的鄭美玉阿嬤，是庄裡少數幾名還栽種貴黍、自綁貴黍掃把販售的老師傅。鄭美玉說，當初最多種5、6甲，曾經1年賣7000隻掃把，早上4點就要穿著雨衣去收成，不然全身都會被露水打溼。

88歲的郭調錩阿公說，貴黍種時要噴藥、施肥，收割後要整理好統一規格，非常費工，後來日本人收貨規格愈來愈嚴，忙了好久，有一大半都不合格，種的人愈來愈少。

蔡素珠說，貴黍產業的推廣並不容易，因為種得人少，會編綁掃把的人也愈來愈少，社區訓練幾名種子教師，並於活動中心附近種了5分地的貴黍，並持續開發貴黍手工藝品，今年開發的貴黍手抄紙，也將製成書籤，於10月底公所社區營造成果展時亮相。