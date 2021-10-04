藉由室內公共藝術呈現地方區域特色，興建中的台中市豐原轉運中心，預計年底將完工，但內部設計的公共藝術已搶先亮相，結合轉運站、鐵道、大眾運輸、火車過山洞等意象，融入山城地區的文化背景與歷史涵養，更強化轉運站與台鐵的關聯性，值得細細品味。

為強化山城地區的公共運輸路網，台中市府利用停六用地興建豐原轉運中心，交通局長葉昭甫表示，此轉運中心地下2層規畫為停車場、1樓是客運轉運使用、2樓則為商場空間、3至5樓將做為汽車停車場，可提供301個汽車停車位及849個機車格位，兼具公共運輸轉乘、停車、商業等功能。

值得一提的是，豐原轉運中心的主體建築，是以台鐵高架鐵道造型為設計發想，外牆以格柵的設計、營造出「火車過山洞」意象，內部公共藝術作品則為「運轉城市」，是出身豐原的在地藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館人廖沛怡共同操刀，利用「樹冠層」的設計呈現出「城市堆疊、樹冠棲居」概念。

交通局指出，此公共藝術作品是以「城市切片、運轉交疊」為軸心，周邊區域特色則藉由城市切片呈現，透過豐原轉運中心，希望串聯起潭子、大雅、神岡、后里、東勢、石岡、新社、和平等區域的山線路網，也勾勒出城市發展、運轉、交流的概念。

交通局強調，豐原轉運中心預計年底完工，明年6月啟用，將成為豐原新地標，未來除盼透過交通樞紐帶動周邊經濟、觀光發展，也盼傳達豐原的文化意涵與歷史脈絡，帶給旅客不同的感受。