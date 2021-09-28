省道台16線集集往水里11公里處坍方，造成集集鐵道支線2、3號隧道受損與邊坡崩塌，鐵路交通中斷；台鐵表示，預定10月底完成2、3號隧道復舊、及邊坡整治的細部設計，希望明年5月能完成通車。

集集火車站至車埕火車站站間列車停駛後，由公路客運接駁來往集集與車埕旅客。近日，南投縣政府已完成既有排水溝表面包覆工程，以防滲漏；公路總局清開7公尺寬的緩衝區，日後該路段若有落石，也會派員交管並盡速清除。

目前，各機關權責畫分與施工範圍都已確定，台鐵負責修復受損隧道與軌道、整治邊坡，新建復舊隧道工程將採明挖覆蓋方式，邊坡整治工程將在坡頂及坡面截水排水，並增設護坡及石籠、擋土牆。

台鐵表示，集集支線2、3號隧道復舊工程，將先打設鋼軌樁、清除隧道頂部土石、加固隧道內鋼支保，配合擋土基樁施作降挖，鋪軌整碴完成後，進行回鋪及整地復舊，通車工期估算8個月，整體工期為11個月。

集集鎮長陳紀衡表示，由於崩塌地位於集集鎮與水里鄉邊界，許多居民關注修復進度，因此建議台鐵，往後的協調會要同時通知兩鄉鎮出席。另外，他也提醒權責單位一併完成上邊坡整治及排水路，確保不會發生二次災害。