因為新冠肺炎而延後一年上映的《猛毒2：血蜘蛛》上週五（1日）北美上檔，首週末票房即開出9010萬美金（約台幣25億）的佳績，不僅榮登全美首週票房冠軍，也創下疫情爆發後北美首週最高開片票房紀錄。同樣都在10月開片，在後疫情時代推出的續集，首週開片票房更勝2018年首集推出時創下的8030萬美金開片票房，目前僅次於2019年《小丑》首週9620萬美金票房，創下全美影史10月開片票房第2名紀錄。

片商索尼影業透過活化既有IP並以電影院限定的形式，讓《猛毒2：血蜘蛛》在疫情期間開出亮眼的票房，索尼影業電影事業群執行長Tom Rothman表示：「我們很高興所有的耐心等待還有電影院限定的模式，換來了如此好的紀錄。」身為男主角、編劇和製片的湯姆哈迪（Tom Hardy）對《猛毒》這部IP充滿情感，他說：「我們跟許多猛毒的粉絲聊過，我們正在做的《猛毒2：血蜘蛛》將延續前作，而且有望的話還能推出第3集，所以我們想要盡全力來保存住可以清楚辨識猛毒的元素，這不僅僅是為了那些死忠粉絲，還要和不太認識猛毒的電影觀眾們溝通。我們的《猛毒2：血蜘蛛》版本是融合了有趣想像，同時盡最大的力氣向漫畫原作致敬！」