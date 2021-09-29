中華電工會針對中華電(2412)董事會未將加薪納入議題，昨(28)日於總公司大樓進行宣告罷工抗議行動，工會直言，「當公司鴨霸成為事實、工會激烈抗爭就是必然」，對此，中華電回應工會訴求，指出「加薪是共同期待」。

針對工會的訴求，中華電釋出3點回應：

一、加薪議題：除了配合行政院所宣示的加薪議題與政策外，公司為感謝所有同仁在疫情嚴竣的衝擊下，仍為公司拼業績、爭績效，讓公司有一張不差的成績單，所以加薪是我們共同的期待，由於第四季業績尚待我們共同努力，同時基於公司治理，加薪需經董事會討論，但我們正面看待此事。

二、勞工權益：除了依循勞工法規的相關規定外，公司也會兼顧長久以來所形成的公司文化，讓體制與文化兩者間取得平衡。公司與工會間為勞工權益議題，亦定期召開勞資會議、勞資協商會議，公司與工會間溝通管道暢通，相信彼此會在勞工權益問題上，繼續尋求共識，化解彼此的歧見。

三、組織轉型：為因應業務型態的轉變，同時在不影響同仁的權益下，組織轉型是公司現階段必須要做的改造工程，這次公司的轉型，同仁在職務上幾乎未有大幅之變動或影響，權益自然獲得保障，未有受損。此外，針對組織轉型公司也加開溝通會，公司與每一位同仁始終秉持溝通、協調與說明的心意未曾減緩或改變，相信在彼此磨合後，定會理念一致，目標相同，為公司未來的基業再跨出共同的步伐，再造佳績。