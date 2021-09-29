2021年第4季將來臨，全球疫情受到變種病毒自7月起升溫，亞洲地區產業相關供應鏈缺料吃緊，近期疫苗接種普及率提高，疫情衝擊見趨緩，美國市場快速重回擴張區間，觀察全球企業經濟活動仍穩定在擴張區間，如何評估投資步調？凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，今年整體市場表現延續去年以來的復甦走勢，成熟市場股市與信用債券表現皆亮眼，目前景氣循環仍處於擴張階段，面對投資市場仍可保持樂觀，建議運用投資口訣「S.T.A.Y持續投資」，選擇適合自己配置的投資組合。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑首先提出「Solid Growth」，意即經濟成長步調仍穩健、景氣復甦不中斷，在目前基本面仍佳、流動性依然充沛下，即使短期的市場回調，也應該視為多頭行情中的進場布局時點。第四季市場需要調適景氣增速放緩的事實，市場波動可能加劇；若疫情持續受控，塞港缺料等問題可望緩解，服務業也有望跟上復甦腳步，第四季可逢回分批布局明後年的成長主升段行情題材。

「Trend Investing」意即趨勢發掘投資機會，因為復甦階段股市評價已高，過去由資金行情刺激評價上升、帶動指數衝高行情已不復見，未來股市成長期仍將以個股表現為主。凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮指出，今年以來股市風格不斷輪動，價值型、成長型類股都曾是市場主流，預期未來企業獲利將成為推動個股的主要動能，而獲利能力良好、低負債的高品質風格股票可望有所表現，建議當市場震盪時、受惠長期趨勢的優質企業呈現短期股價拉回之際，將為分批擇機布局良機。

「Asset Allocation」意味著資產配置，在任何時點資產配置都是決定長期報酬關鍵，但在景氣復甦轉換期，良好的配置更顯重要。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，在下個市場動能出現前，做好股債配置可望從容度過市場波動。由於通膨仍將持續一陣子，投資人可透過布局與實體資產連結的資產，例如數據中心、物流倉儲等與未來世代REITs相關標的，一來是REITs業者持有大量物業，資產具潛在增值空間，對股價也具有保護力，二來疫情加速線上購物發展，使物流、倉儲等REITs租用率近滿載，租金具調漲空間，因此，這類抗通膨、具產業獲利高成長性的未來世代REITs題材，可望持續吸金又跟上未來大趨勢。

「Yield Searching」代表尋找收益。美國聯準會不急於退出寬鬆政策，但隨著經濟復甦、利率也有機會緩步升高，挑選債券產品時，首重「收益率較高、存續期間較短」的信用債券基金，如高收益債、新興市場企業債等。凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人劉書銘分析，這波復甦程度主要與各區域的疫苗施打率有關，今年以來成熟市場信用債市普遍表現較佳，意味著成熟市場債券的殖利率吸引力降低，如美國高收益債目前殖利率僅約3.77%，而新興市場高收益債殖利率仍有5.22%，未來新興市場將步上復甦之路，新興債市極具投資前景。

展望後市，凱基投信投資策略部主管翁毓傑補充，第4季投資關鍵字「S.T.A.Y.」包含上述分享的四個投資主軸，也隱含當前的投資策略「Stay invested」意即「持續投資」。隨著全球經濟的長期成長，股市創新高實為常態，而債券更是長期趨勢向上，掌握「持續投資、做好配置」，減少頻繁的短進短出，較可望參與景氣復甦週期帶來的成長進行曲。