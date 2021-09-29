嘉義市1名戴紅色安全帽的長髮女郎在台鐵宏仁女中前平交道上停等紅燈，有網友將影片PO上「爆料公社「官方粉專專屬」社群網站，網友直呼「玩命啊」、「警察快開單」，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所長李盈樺表示，依《道路交通處罰條例》可罰1.5萬至9萬元的罰鍰。

李盈樺表示，機車在鐵道平交道臨停違停有觸犯《道路交通處罰條例》第54條之3規定之嫌，在鐵路平交道上迴車、超車、臨停等違規事實，將面臨1萬5000元以上，最高9萬元的罰鍰。

網友在社群網站PO出28日上午有名長髮女騎機車停在停台鐵嘉義市宏仁女中前的平交道鐵軌上等紅燈，在場的民眾、開車族都嚇壞了。

還有民眾跟她比手勢，催促她快點離開鐵軌，就擔心一旦火車剛好來了，她身陷險境。影片流傳開來，網友紛紛直呼「太誇張」、「是在玩命嗎？」、「要害死一堆人嗎？」，也有網友嗆檢舉她、「警察快開單，白目到不知所謂了」。