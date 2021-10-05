嘉義市「友忠好室」社會住宅基地圖示。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府籌建500戶社會住宅，西區2案的基地，都鄰近嘉義火車站及嘉義轉運站，生活機能佳，公告招標中，10月8日將開標，東區有6處基地評估，優先考量芳安路與吳鳳南路口附近的這塊公有地。

嘉義市政府工務處表示，西區「友忠好室」基地規畫於竹圍子段9、10-9地號等2筆土地，基地面積2738平方公尺；「博愛安居」基地規畫於機52用地，基地面積3312平方公尺，預計興建戶數合計約344戶，預計2025年底完工。

市府工務處長蘇文崎指出，西區這2案社會住宅新建統包工程，預算共約17億8300萬元，營建署住都中心已公告上網招標自今年8月27日至110年10月8日止，採最有利標發包，8日開標，至少須有3家廠商投標才能進行。

蘇文崎指出，4月間黃敏惠市長率隊，與王美惠立委拜會內政部次長花敬群，就決定加快社會住宅興建速度，並爭取東區興建社宅，且原定單人套房、二房、三房房型的戶數比例從原先的6︰3︰1，調整為4：4：2，更符合地方需求。

東區社宅預計興建156戶，目前還在尋覓適當土地評估中，10月1日營建署召開嘉義市第二階段（2021年-2024年）東區社會住宅興辦可行性評估會議，對6處基地評估可行性，以芳安路與吳鳳南路用地優先考量。