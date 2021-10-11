台中市社會局防疫期間為避免群聚，將主動清查2022年「國民年金所得未達一定標準」補助資格，被保險人不必親至區公所辦理。

社會局說明，清查對象為去年於台中市申請相關資格認定，並符合資格的國民年金被保險人，且至今年12月31日止戶籍仍在台中市者，符合此次總清查核定補助者，保費補助期間自明年1月1日起至112年12月31日止。

總清查預定於今年12月31日前完成，屆時以郵件寄發補助資格核定公文；清查期間被保險人如需補附相關應備文件，另以電話或郵件通知，以維護民眾權益。為加強照顧弱勢民眾，國民年金法於去年6月已修法增列「中低收入戶」的保險費補助對象，具中低收入戶資格的被保險人，直接享有70％保險費補助，無須另外申請。

凡年滿25歲未滿65歲，不具勞保、農保、公教保、軍保身分的民眾，都是國民年金納保對象。

社會局提醒，國民年金被保險人按時繳納保費，方能享有「老年年金給付」、「生育給付」、「身心障礙年金給付」、「遺屬年金給付」及「喪葬給付」等五大保障；如保費欠費超過10年，除了不能補繳，也無法計入保險年資，將影響給付領取金額。

此外，若經濟困難無力負擔保費，可申請保費補助，各項保障並不會因此縮水，有需要的市民朋友可至戶籍地區公所社會課，申請「國民年金所得未達一定標準」保費補助資格，也可向勞保局申請延後補繳或分期繳納保費。