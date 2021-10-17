指揮中心開放國中小境外生專案入境，但全國教育產業總工會今發布新聞稿指出，教育部邀求學校專責人員應隨時待命，且需一專人接機，另一專人在防疫旅館等候，還須聯繫PCR採檢事宜，基層老師忙不過來，他們表示：「可以直接暫緩境外生專案申請作業嗎？」

不過教育部國教署回應國中小境外生專案入境係採隨到隨審方式檢核，目前接獲國小申請入境學生計8位，其中1位預定安排於10月入境，2位預定安排於11月上旬入境，另5位時間尚未確定。

教育部9月27日發文各縣市及學校開始接受境外生入境專案之申請，公文載明：「學校專責人員應隨時待命，協助境外學生入境及防疫相關事宜，如有未處理之情事（如：未確認學生所持證明文件確屬有效；未於線上、機場或防疫旅館確認學生入境、入住等事宜），倘情節重大者，將請主管機關督導學校提送檢討報告，必要時暫緩受理學校申請境外生返台作業，同時作為主管機關考核學校之參據。」

全教產表示，接獲基層老師反應小學人力不如大學，尤其小校更是「慘」無人力，無法因應

境外生專案入境事宜。多數學校承辦本次專案均為教師「兼」註冊組長，其專責並未包含「接機」、「在防疫旅館等候」等，且長途跋涉去桃園機場接機若未接到學生，豈非成為懲處之對象。

全教產表示，學生入境後遵守完整防疫規定，中央政府專人認證即可，但目前卻是將事情複雜化，然後推給基層老師承擔？尤其，近日本土確診邁向歸零，但境外移入確診人數每天均上升達10例左右，目前作法既把基層老師推向危險之境，並帶病毒回學校成為破口，且學校又須另聘代課老師，恐影響學生受教權。

全教產籲請中央：從紓困條例所編列的龐大預算中，挪出部分經費，以臨時上工的模式，招聘替代人力，尤其因疫情而暫時失業的服務業人員，給予事先施打疫苗，以及配發充足的防護裝備和可以暫時養家活口之津貼，在必須接觸未知是否無症狀染疫的境外生時，可以較安心的完成教育部專案，也避免影響本地學生受教權益。