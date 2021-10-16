2050淨零排放已是全球趨勢，北市環保局與台北101大樓推動停車場照明燈具汰換，近日經環保署核定，取得全國首例「住商部門微型抵換專案」碳權，今年共核定184噸額度，此外，環保局今年也輔導家樂福重慶店註冊抵換專案，2處預估10年可減碳排放達4028噸，市府可取得其中50％碳權，用來抵減國際會議與活動碳排量達到碳中和或市府開發案件環評抵換。

因應氣候變遷，各國及國際城市提出2050淨零排放願景目標，開始透過碳權抵換或交易制度，控制溫室氣體排放量。台灣碳權市場還在發展當中，國際間現階段碳權主要用來進行交易或抵換，以達成碳中和，例如今年東京奧運賽事，就是依據日本碳排放交易計畫所取得的碳權，抵換開幕式活動產生的溫室氣體排放量。

環保局氣候變遷管理科專員范姜仁茂指出，北市溫室氣體排放約70％來自電力使用造成的間接排放，而住商部門碳排放約占全市總排放量74％，因此藉由汰換老舊設備，提升建築設備能源使用效率及其他節電措施，成為減碳關鍵之一。

范姜仁茂表示，北市去年協助台北101汰換商辦大樓地下停車場照明設備，將2841盞T5螢光照明燈具改善為高效率LED燈具，推估每年減少51萬度用電量，10年共可減碳2718噸，並由雙方各獲50％碳權。

此外，環保局說，今年也輔導及協助家樂福重慶店完成申請環保署「微型規模抵換專案」，透過盤點賣場空調設備效率，主動提出「汰換更新高效率磁浮式冰水主機」計畫，平均每年節電34.3萬度的電力使用，也已經環保署審議通過，成為全國首例大型零售業完成微型抵換專案註冊的案例，未來10年共可減碳1310噸，北市亦可取得50％碳權。

環保局呼籲，藉由與在地企業合作推動住商部門微型抵換專案，希望引領更多大型企業用戶主動跟進，除可善盡企業社會責任外，也可為企業創造碳權，早日達成碳中和，共同為北市淨零排放目標努力。