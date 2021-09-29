針對政大地政系教授徐世榮今在臉書批評內政部徵收數據說謊，內政部稍早發布新聞稿澄清，為保障民眾財產權益，近年特別強化徵收審議機制，並鼓勵以協議價購取得用地，在與需用地機關共同努力下，前年與去年一般徵收面積分別降為31.22公頃與36.38公頃，確實明顯大幅降低，並無錯誤或說謊情形。

內政部指出，區段徵收是為土地整體利用開發方式，透過區段徵收開發方式，除可取得公共建設所需用地外，區內民眾同時可依意願選擇領取地價補償或領回土地，共享開發利益與整體環境改善。區段徵收與一般徵收本質不同，兩者並不適合混為一談。

內政部表示，經統計目前區段徵收地區地主選擇領回抵價地比例高達95％以上，顯見此制度獲得多數民眾的支持與認同。目前內政部也正審慎檢討精進區段徵收制度，包括加強居住權保障，提供多元安置方案及擴大放寬安置對象等，積極改善制度存在缺失，期盼各界能回歸理性討論，尊重各方專業意見，使制度更臻完備。