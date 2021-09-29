國際獅子會第六聯合會29日拋磚引玉，率先捐贈100組數位類比雙軌的新型無線電。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市消防局逐步汰換舊式類比無線電系統，國際獅子會第六聯合會29日拋磚引玉，率先捐贈100組數位類比雙軌的新型無線電，並承諾後續再捐300組，消防局長曾進財代表受贈並表示，無線電是目前消防弟兄進入火場，最需要的救災裝備，不再需要透過無線電呼喊，一按按鍵即可通令撤退，確保安全。

台中市消防局長曾進財說，國際獅子會第六聯合會表示要購買1批防疫物資，來協助消防局在執行救護時使用，台灣目前疫情趨緩，消防局備援的防疫物資數量已是足夠，若是改捐消防弟兄迫切需要的裝備，例如無線電，將是打火兄弟的福氣。

曾進財表示，因為救災時通訊不良，對在火場搶救的打火兄弟是很大的威脅，火場內瞬息萬變，無線電必須十分暢通，消防員才能確實回報火場內狀況，才能裡外合擊，有效率的撲滅火災。所以無線電是目前消防弟兄最需要的救災裝備，因為可以增加火場的通訊品質，若能捐贈這項設備，將加速本局汰換舊式裝備的速度。

曾進財指出，政府的預算有限，需要民間力量的支持，這次捐贈的救災用數位類比雙模式無線電手提臺，屬於新式規格，能夠及時切換類比數位頻道，避免因空間障礙物遮蔽或雜訊干擾造成通訊死角，將給弟兄們更強的通訊品質，讓他們在火場的作戰更加有保障。

曾進財說，數位類比雙軌的新型無線電，可即時切換類比數位頻道，降低吵雜、蓋台狀況產生，打火弟兄進入火場時，透過火災現場指揮官以無線電監控，一旦決定若需要撤退，指揮官按下按鈕後所有的無線電即警示，不需要再透過無線電呼喊，保障救災同仁安全與效率。