數位平台及行動服務已經成為民眾生活的一部分，尤其經歷過疫情爆發三級警戒後，更加速改變消費者與金融業往來的行為模式。元大金控集團在嚴謹的資安架構及交易系統防禦機制下，強化全集團數位競爭力，元大證券、元大投信、元大期貨泛證券體系子公司獲得《工商時報》數位金融獎九項大獎，在業務推廣及數位發展領域持續位居領導地位。

首屆數位金融獎評比，共有超過200項產品及服務參與角逐，是台灣最大規模的數位金融活動。元大證券一舉奪得證券組「數位創新獎-金質獎」以及「數位普惠獎-優質獎」，其中最亮眼的是元大證券專家團隊精心規劃的「元大策略交易平台」電腦或手機皆可使用，用戶隨時皆能接收策略的推播通知，掌握最佳進出場時機，獲得數位創新獎金質獎肯定。

因應網路新科技發展、不同世代投資人需求，為滿足百萬受益人個別資產管理服務，元大投信很早就在人才、系統設備做足功夫，以求達到最高規格金融服務質量。元大投信此次在最具關鍵的「數位資訊安全獎」、「數位普惠獎」獲得投信投顧組最高榮譽金質獎，元大投信並在產品研發、客戶服務、用戶體驗都持續升級創新，同時獲得投信投顧組「數位創新」、「數位轉型典範」、「數位資訊服務」、「數位業務優化」四大項優質獎肯定。

元大期貨以「期權智能投資生態圈」金融服務奪下期貨組「數位創新獎」最高榮譽金質獎肯定。除了全面升級交易系統軟硬體設備，提升客戶交易效能，更領先同業推出手機APP程式策略交易，結合國內外期權商品多元智能策略組合，24小時監控市場行情變化並即時推播通知，讓投資人不受時空限制、無須盯盤，即可以在元大享有一站式全方位服務，協助投資人進行全時段交易部位的風險監控、穩定操作績效。