岸田文雄當選自民黨總裁，民進黨發言人顏若芳今表示，身兼主席蔡英文總統表達祝賀之意。

顏若芳說，蔡英文主席樂意與支持台灣的國際友人交流互動，爭取國際社會對台灣更多的支持。也感謝日本自民黨四位總裁候選人對台灣申請加入CPTPP表達歡迎之意；這些舉動都印證台日友好、民主夥伴的深厚情誼。

顏若芳表示，民進黨期盼自民黨在岸田文雄領導下，雙方政黨在台日友好的基礎上，持續深化交流，共同為台日未來的合作與發展努力。