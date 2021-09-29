恭賀岸田文雄當選自民黨總裁 蔡英文：持續深化交流 16:452021/09/29 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文恭賀岸田文雄眾議員當選日本自民黨總裁 。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 岸田文雄當選自民黨總裁，民進黨發言人顏若芳今表示，身兼主席蔡英文總統表達祝賀之意。 顏若芳說，蔡英文主席樂意與支持台灣的國際友人交流互動，爭取國際社會對台灣更多的支持。也感謝日本自民黨四位總裁候選人對台灣申請加入CPTPP表達歡迎之意；這些舉動都印證台日友好、民主夥伴的深厚情誼。 顏若芳表示，民進黨期盼自民黨在岸田文雄領導下，雙方政黨在台日友好的基礎上，持續深化交流，共同為台日未來的合作與發展努力。 日本自民黨總裁選舉29日登場 4人搶攻議員票 自民黨總裁選舉倒數計時 新任日相呼之欲出 #岸田文雄 #顏若芳 #蔡英文 #台日 #自民黨總裁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫當選國民黨主席 蔡英文發賀函：期待兩黨未來繼續合作 15:362021/09/29 政治 日本自民黨總裁選舉 候選人強調抗中搏取支持 17:392021/09/28 國際 帕運英雄派對下午登場 蔡英文：為他們喝采 13:032021/09/29 政治 岸田文雄獲選自民黨總裁 將成日本第100任首相 13:212021/09/29 國際 自民黨總裁選舉 河野領先卻有隱憂 04:102021/09/28 話題觀察 堅決對陸強硬 日準首相岸田文雄延續親美挺台 15:142021/09/29 國際 日相菅義偉將卸任 自認已為各項改革指引方向 03:372021/09/29 國際 陳時中金句連發媒體人驚呼「不演了」 網酸：換國民黨早被轟下台 10:262021/09/29 政治 防衛VS.會談 對中強硬派務實找平衡 04:102021/09/29 話題觀察 一分鐘看日本首相改選：自民黨派閥角力 21:002021/09/28 國際 河野與岸田恐二輪對決 3A大老成造王者 04:102021/09/29 話題觀察 政治熱門新聞 兩岸若開戰 台北市民會怎麼做？最新民調結果出乎意料 - 政治 事情鬧大罷免加溫！陳柏惟急電邱國正內容曝光 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 事故頻傳 首位F-16V戰機作戰隊長遭拔官 空軍證實了 - 政治 好食券擬增「晚鳥優惠」？王美花讓這群人全怒了：被耍 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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