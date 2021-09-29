華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延緩起訴協議後獲釋，乘坐大陸政府包機已於25日晚間回到深圳。29日舉行的中國外交部例行記者會上，被問道此事是否讓中美兩國領導人在今年G20峰會中會晤的可能性增大？中國外交部發言人華春瑩稱，中美關係還存在大大小小的「刺」，這些刺都需要拔出。

在29日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，「孟晚舟事件的解決拔出了插在中美關係中的一根刺，這是否讓中美兩國領導人在今年G20峰會中會晤的可能性增大？」

對此，華春瑩表示「我從你的提問中能夠感受得到，你是非常希望見到中美關係能夠盡快改善，也希望通過雙方持續接觸，能夠把中美關係中還存在的大大小小的各種刺都給拔出來，對不對？」

華春瑩又指，關於元首間的接觸要透過雙方商談來確定，目前在這方面中方沒有消息可供發布。不過，中方透過各種渠道向美方表達，希望美方能夠重視中方的關切，採取切實的行動。

她稱，在天津會晤中提出了「兩個清單」，希望透過共同努力，能夠讓兩個清單盡快「清零」。