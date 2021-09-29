自來水公司第七區管理處發布停水消息，水公司指出，因緊急搶修岡山火車站前1750管線，將自明天上午8時起至10月1上午7時止，岡山區、彌陀區、梓官區共計停水23小時，請大家盡早儲水備用，停水期間請關閉馬達。

水公司第七區管理處表示，岡山火車站前因捷運施工，捷運工程承商新亞建設施作車站捷運基礎時不慎毀損1750mm管線導致漏水，需辦理緊急停水搶修。

停水區域及戶數：包括岡山區（三和里除外）、路竹區（甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里）、阿蓮區、彌陀區、梓官區共4萬8572戶。

另水壓降低地區有路竹區（甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里除外）、湖內區、茄萣區。

自來水公司提醒民眾，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制

水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染，復水後，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。