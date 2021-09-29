「下腰哥」還在機車停等區橫躺，其行為已經嚴重影響交通秩序。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市29歲鄭姓男子，於一中、逢甲商圈等知名商圈，在人多的路口表演下腰、熱舞，路邊電桿、電箱都成了他運動場；經民眾報案，「下腰哥」幾乎天天到一中商圈報到；中市警第二分局表示，自19日至29日止，因該名男子行為，依違反《道路交通管理處罰條例》，開4張各300元的罰單，共罰1200元罰鍰。

附近店家說，「下腰哥」是名上半身半裸的年輕男子，在交通頻繁的路口下腰、熱舞，疑似想引起用路人注意，有用路人的行車紀錄器拍下，男子不但在機車停等區邊轉圈邊過馬路，並在大家停等紅燈時跳舞給用路人欣賞。

警方指出，「下腰哥」的行為，已經嚴重影響交通秩序，商圈車多的路口，駕駛人見狀放慢速度，甚至有人鳴按喇叭，已經明顯依違反《道路交通管理處罰條例》第78條規定，當員警取締時鄭男甚至躲警察，當場落跑。

附近店家說，「下腰哥」已經出現一陣子了，大家就是看熱鬧，但有有人認為危險就報警處理，就是大家停等紅綠燈的時間跳舞。最近他見到警方到場就落跑，警方派員加強站崗，一見到「下腰哥」馬路跳舞，立刻將人帶回警局並開罰。

警方指出，行人在道路上，不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮；不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行；不依規定，擅自穿越車道；於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，都可依法開罰。