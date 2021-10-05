桃園市各公私立高中生上學多搭乘大共運輸工具，市議員黃家齊指出，客運業者承接學生專車業卻沒有訂人數上限，讓學生全部硬擠上車，校車安全及防疫出現問題。交通局回應，業者與學校多採協議方式加開班次，僅少數有簽約，將輔導雙方訂契約彼此約束保障。

黃家齊表示，桃園9月曾有一名女學生從學生專車摔出車外，事發路段位處三民路與春日路口，大馬路車流量多，倘若後方車輛快速經過，很有可能會輾到女學生，所幸沒有來車才逃過一劫，但車上學生、旁觀路人全都嚇壞。

黃家齊認為，這起事件的女學生之所以會站在安全門旁邊，可能就是因為車上人太多，以經驗談來看，有搭過學生專車的人都知道車上實在塞了太多人，站的比坐的人還多，更有學生聯合會向他反應覺得車上太擁擠。他更質疑，現在是防疫期間，人擠人要如何落實防疫？

教育局表示，公立高中職學生專車是由學校與客運業者協調，以市區公車性質行駛，但雙方並未簽訂契約，至於防疫部分都會落實要求學生戴口罩。局長林明裕則說，會與交通局協調，以市區公車每車容留人數為上限，他也為客運業者緩頰，業者開專車路線當然希望有一定學生量才不會虧錢，這部分會與交通局討論要如何協助學校。

交通局公共運輸科長陳家緯指出，若學校與客運業者沒有簽訂契約，市府不好介入，桃園目前有簽約的多為私立學校，私校為招生通常都會安排包車的遊覽車，提高學生選讀的意願，反觀公立學校大部分則因須經手龐大經費，多數不願意，無訂定契約就無法約束客運業者車輛的容留數，發生事故也不會有理賠，為此未來將積極輔導雙方訂定契約彼此保障。