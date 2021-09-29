最大影音分享平台YouTube突然中止俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」(Russia Today簡寫RT)的德國頻道(RT-DE)，理由是該頻道發布了新冠狀病毒大流行的錯誤信息。對此，莫斯科表示不能接受，會做出相應的反制。

美聯社報導，谷歌旗下的YouTube表示，RT-DE是因為散布 COVID-19 錯誤信息，違反平台規定而導致停權，而且在停權期間，RT-DE 試圖利用另一個子頻道，繼續上傳錯誤資訊，導致這兩個頻道都被終止使用。

RT的主管瑪格麗塔·西蒙尼安(Margarita Simonyan)在另一個即時通訊媒體Telegram 上表示，片面停用媒體是不道德的，「現在只能發動媒體戰爭來反制」。

「我期待我的國家能立即禁止在俄羅斯的德國媒體，比如德國之聲、德國公共廣播聯盟(ARD)、德國電視二台(ZDF)等等，也必須對YouTube進行制裁。」

克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫( Dmitry Peskov)聲援RT，表示YouTube 的決定就是媒體審查制度。

他說：「有跡象表明，YouTube 已經被違反俄羅斯的法律，而且相當嚴重。」

俄羅斯外交部表示，將要求相關政府機構對德國媒體與YouTube採取適當的報復措施，並補充說「報復是適當而且必要的。」

俄羅斯國家通訊監管機構 Roskomnadzor 要求 YouTube的母企業谷歌，儘速恢復對 RT的 YouTube 頻道操作權限，否則將處以罰款和禁令。

在柏林，德國政府發言人史特芬·賽貝特(Steffen Seibert) 表示，德國政府已經注意到YouTube 的決定，同時提醒俄國，「這是YouTube的決定，與德國政府或無關，這是私人公司的事件，不要上綱到國際政治。」

德國安全部門表示，他們認為 RT-DE頻道是俄羅斯對德國的宣傳部門。