行政院長蘇貞昌28日赴立法院以22秒完成施政報告，蘇在報告書中談到防疫時，宣稱台灣是「舉世滔滔的幸福之地」，但談到軍購預算卻又指「台灣是地球上最危險的地方」。國民黨立委鄭麗文痛批，若台灣一直挑釁大陸，買2400兆元的軍火都不夠，她更質疑，台灣到底是幸福還是危險，蘇貞昌本本是在睜眼說瞎話。

鄭麗文29日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，台灣防疫排名一敗塗地，但蘇貞昌仍厚著臉皮大內宣，硬要說台灣多日零確診，確診數最多個位數，是亂世中的幸福之地，但為何不說前一陣的疫情破口怎麼造成的？為何所有超前部署全部跳票，疫情趨緩了疫苗卻都還不來？難道這些都不是政府該負責的？怎麼好意思自吹自擂。

鄭麗文直言，蘇貞昌自吹自擂的同時，還不忘威脅國人，說《經濟學人》稱台灣是世界上最危險的地方，又要藉此幫美國推銷武器，要我們支持2400億的軍購特別預算，「如果你在政治上，在所有的動作上，一直挑釁中國大陸，買2400兆的軍購都不夠，」台灣有幾個2400億？

鄭麗文指出，民眾受到疫情威脅，每天憂心忡忡，蘇揆怎麼還能講得出來這種話？到底台灣是危險還是幸福？真是睜眼說瞎話，完全在耍嘴皮子，且若蘇揆這麼相信《經濟學人》，那危險是誰造成的？7月《經濟學人》批評台灣防疫的時候，蘇揆怎麼沒有看《經濟學人》？

鄭麗文發現，全世界的媒體都指出，台灣防疫表現吊車尾，是因為我們是政治防疫，而非科學防疫，全台不敢逆時中，才會使疫情出現重大轉折，「你們反省、負責了嗎？」她更以《彭博》公布的防疫韌性排名和報導為例，指台灣的疫苗覆蓋率不夠，因此也無法開放航班，所以航班自由度低落，這樣還好意思說台灣最幸福嗎？國際媒體指證歷歷，我們不但不反省，還打臉民眾，在這樣的政府執政下，人民只能自求多福。