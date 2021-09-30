中國國務委員兼外長王毅29日分別同馬來西亞、汶萊外長通電話。三國外長就美國與英國、澳洲結成三方安全夥伴關係（AUKUS）並計畫開展核潛艇合作交換看法，對此表示嚴重關切。王毅表示，AUKUS此舉有可能給本地區帶來五重危害：

一是製造核擴散風險。根據《不擴散核武器條約》，無核國家只能在監督保障條件下和平利用核能。核潛艇則是軍用，且使用的燃料屬於高濃縮鈾，是可以直接製造核武器的核原料，而國際原子能機構又無法對核潛艇進行有效和即時的監督。美國對其它國家開發鈾濃縮技術予以單邊制裁，卻對澳洲網開一面，這必將帶來核技術及核原料擴散風險，衝擊國際核不擴散體系。

二是誘發新一輪軍備競賽。核潛艇是戰略安全力量，具備運載核武器的能力。澳洲此舉將打破區域戰略平衡，使其簽署《南太平洋無核區條約》時所做的承諾變成一紙空文，對地區國家構成現實威脅，不排除導致其它國家效仿行事，開展新一輪軍備競賽，甚至跨越核門檻。

三是損害地區繁榮穩定。在中國和東盟等地區國家多年共同努力下，本地區已成為世界上最具活力、增長最快的地區，這一局面來之不易，彌足珍惜。但AUKUS執意製造地區緊張局勢，給本地區的和平穩定與發展蒙上了陰影。

四是破壞東南亞無核區建設。《東南亞無核武器區條約》反映了東南亞各國人民的共同意志，理應得到其它國家的理解和尊重。中國在五核國中最早宣佈支持《東南亞無核武器區條約》，也最早宣佈願簽署條約議定書。美英以各種藉口向本地區轉移軍事核技術，提供高濃鈾核原料，與東盟國家構建無核區的努力背道而馳。

五是引致冷戰思維回潮。AUKUS與「四邊機制」一脈相承，都服從和服務於美國主導的「印太戰略」，試圖在本地區另搞一套、另起爐灶，旨在挑動地區陣營對立，進行地緣零和博弈，這是逆時代潮流而動，是冷戰思維死灰復燃，應當引起本地區各國以及國際社會警惕和抵制。