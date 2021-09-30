新北市志願服務推廣中心與在地組織甘樂文創志業合作，近期帶領70名家庭志工前往三峽溪淨溪，半天下來清出14袋重達120公斤的垃圾。（蔡雯如攝）

新北市志願服務推廣中心與在地組織甘樂文創志業合作，近期帶領70名家庭志工前往三峽溪淨溪，半天下來清出14袋重達120公斤的垃圾。（蔡雯如攝）

新北市三峽溪是在地人賴以維生的河流，但隨著時代的演進、周邊商圈發達，溪流淪為民眾和遊客亂丟棄垃圾的地方。新北市志願服務推廣中心與在地組織甘樂文創志業合作，近期帶領70名家庭志工前往淨溪，半天下來清出14袋重達120公斤的垃圾。

甘樂文創表示，三峽溪與大漢溪匯流，為土城、樹林、三峽、柑園的主要流域，在清末民初年代，所有民生物資舟楫往來都是仰賴這條溪流運送，也是當地居民日常生活的飲水來源，孕育出三峽茶葉、藍染、金工、陶藝和廟宇文化。

不過，近年來沿途可見垃圾，雖然區公所清潔隊不斷巡邏取締、在景點周邊設置垃圾桶，但狀況仍未改善，因此甘樂文創每個月第2個周日都會號召民眾來淨灘。新北市志願服務推廣中心主任蘇玫瑾表示，這是家庭志工第一次的淨溪活動，有許多三代同堂家庭一起參與，沿著溪邊一路撿拾垃圾，發現溪邊垃圾多樣，有塑膠餐具、寶特瓶、保麗龍、破鞋、廢輪胎等廢棄物，甚至連草蓆、破沙發都有。

蘇玫瑾說，家庭志工參與淨溪活動多是為了傳承給下一代環保觀念，其中有位媽媽更是帶著阿公阿嬤、3歲半的女兒一起參與，不少長者也感嘆三峽溪過往原本清澈如鏡，可以行船，如今卻因周邊發展，廢水淤積、垃圾問題層出不窮，希望一起為環境盡一份力。

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，志願服務推廣中心曾舉辦過多次體驗活動，除了有賞蝶步道清潔、淨灘等環保活動，也有前往玩具銀行整理二手玩具、食物銀行打包物資的公益活動，希望透過家庭志工一日體驗活動，鼓勵市民朋友與家人一起出來服務，瞭解志願服務的精神，也增進對地方歷史文化的認識。