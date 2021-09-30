大陸環球網9月30日報導，第十三屆中國國際航空航太博覽會9月28日在珠海盛大開幕，多款大陸國產先進反艦飛彈武器閃亮登場。在中國航太科工海防體系產品展示區，多款性能優異的飛彈武器包括YJ-18E潛射飛彈、YJ-12E多平台超聲速飛彈、CM-802B反艦飛彈等產品新一代「海防利器」。其中YJ-12E飛彈自2014年首次亮相第十屆珠海航展後獲得了極高的關注度，該飛彈也是航太科工首款超聲速反艦飛彈武器系統產品。

目前，國際市場上的反艦飛彈主要以亞聲速飛彈為主，與亞聲速飛彈相比，超聲速飛彈突防優勢十分明顯。超聲速飛彈飛行速度快、突防能力強，是突破飛彈防禦系統的利器，同時兼具命中精度高、毀傷效果突出、全壽命周期費用低等優勢，已經成為裝備發展的一個重要方向，一直受到國際軍貿市場的青睞。而YJ-12E飛彈武器系統更是以性能先進、技術成熟度高、平台適裝性好、品質過硬、交付周期短等優勢成為焦點產品。

據研製YJ-12E超聲速飛彈的航太科工三院介紹，這款飛彈凝聚航太科工三院長久以來在超聲速飛彈產品領域的研製經驗，產品繼承性好，技術性能先進。飛彈可裝載於水面艦船或機動車輛，也可拓展至飛機平台，主要用於打擊大中型水面艦艇和地面高價值目標等，具有防區外發射、隱蔽性好、作戰自主性強、反應時間短等特點，是實現對高價值目標進行遠端快速精確打擊的有力武器。YJ-12E多平台超聲速飛彈具有良好的系列化發展潛力，後續將進一步拓展需求能力，將其打造成為國際軍貿市場上的明星產品。