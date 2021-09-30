10月即將到來，吠陀占星專家李靜唯老師公布12星座10月運勢，雙魚、雙子、天秤10月財運最旺，獅子、射手、水瓶10月事業運最旺，金牛、摩羯桃花運最旺，若能緊抓機會就能有所收穫。

吠陀占星與西洋星座不同，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【10月財運最旺：雙魚、雙子、天秤，財運要注意：處女】

雙魚座：吉

請把握這個財運攀升的契機，向有經驗的人討教或是尋問朋友的意見，能夠得到事半功倍的效果。

雙子座：吉

由於木星回到摩羯座，對於雙子座而言，財務方面的壓力有機會得到緩解，在工作方面，也能夠得到多一些賺錢的機會，可以好好把握。

天秤座：吉

一直以來都很努力的你，這個月將會有小小的成績與收穫，但是要懂得見好就收，千萬不要因為嚐到了甜頭而加碼投入，小心反而血本無歸。

處女座：凶

這個月的支出可能遠大於收入，處女座的你，荷包可能會大失血，或許對於賺錢有好的想法與計畫，但切記這個月不是付諸行動的好時機。

【10月事業最旺：獅子、射手、水瓶，事業要注意：巨蟹】

獅子座：吉

10月工作運不錯，但小心破財。金星跟水星同時進入事業宮，工作雖然辛苦，但會有資源進入或遇到貴人相助。只是因為水星逆行的關係，機會可能反反覆覆，需要耐心等候。10月11日後會感覺到工作壓力變大，可能有些意外狀況，雖然依然存在阻礙，但只要掌握好人際溝通，會有很好的加分效果。

射手座：吉

金星水星同時進入宮位，10月會有很強的貴人運，事業會有很大的進展，容易受到肯定，但財務壓力依然不小，應該善用一些方法，讓工作效率提升，雖然面臨壓力，但都可以順利完成，不過下旬容易有口舌是非，說話要更謹慎為上。

水瓶座：吉

10月水瓶在工作上會有喘一口氣的感覺，貴人有機會看到你的努力，可以利用這段時間好好思考未來方向，安排新工作計劃，不過現在還不適合向前大步邁進，財務壓力暫時無法解除，多外出走走可以讓心情變好。

巨蟹座：凶

10月火星、太陽同時落在巨蟹的事業宮，要小心工作上的意外失誤，待人處事方面要謹言慎行，有想法或意見最好要先理性思考再發言，否則容易引起長官或客戶的誤會，與家人溝通也容易出狀況，千萬不要把工作情緒帶回家，小心造成婚姻或感情的壓力。工作方面也可能會有力不從心或是精神無法集中的情況發生。值得慶幸的是，10月巨蟹適合投資或出租。

【10月感情最旺：金牛、摩羯，感情要注意：牡羊】

金牛座：吉

單身的金牛10月脫單機率很高，在水星影響下，越常與人交流越能夠遇到合得來的對象，而有伴侶的人感情也會逐漸加溫。

摩羯座：吉

想要脫單的人，需要從務實角度來看待愛情，這個月是增加桃花運的的好時機，如果你太過於被動，不太願意結交新朋友，小心失去良機。

牡羊座：凶

受到火星與太陽合相的影響，牡羊座容易與另一半發生口角爭執，而且有可能是因為專注於工作與賺錢，忽略了另一半的感受和需求所致，要特別注意。

【10月健康要注意：天蠍】

天蠍座：凶

受到火星影響，天蠍座10月身體可能過於勞累，要注意血壓以及心臟方面的問題，有三高及慢性病的蠍子，小心可能會遇到緊狀況，可請家人多留意。