富邦悍將洋投羅力上一場被強襲球打中後腰，本周身體仍有些不適感，球隊決定讓他跳過1次先發，由本季首度上一軍的楊彬先發，也代表富邦本周5場比賽都由本土投手扛起先發重責。

25歲的楊彬今年還未有一軍出賽紀錄，2019、20年在一軍出賽11場，但都是以後援身分上場投球，本季他在二軍出賽15場，其中有12場先發，共投76局拿下6勝3負，自責分率2.13，今天將迎來他一軍生涯初先發。

投手教練布魯斯表示，其實球隊一直都有要讓楊彬先發的規畫，「但就是一直在等待一個機會給他。」他認為楊彬的投球、對場上熱情都很有專業素養，心智也很成熟，「希望他來這邊也能表現一致，在一軍舞台表現出來，放膽去投。」

羅力在23日先發面對味全龍時，因一顆強襲球擊中後腰附近，雖然繼續留在場上，最後奪下勝投，但本周被打的地方仍有不適感，球隊決定讓他有完整休息，由楊彬頂替先發。

布魯斯說：「現在的情況，與其讓他（羅力）調整不舒服的狀況去投球，不如讓他有完整休息，等他好再先發。這也不算是跳過1次先發輪值，就是多給他幾天復原。」